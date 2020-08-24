В Самаре столкнулись иномарки, пострадал младенец

215

Авария произошла 23 августа. Водитель - женщина, 1982 г.р., управляя автомобилем Шкода, следуя по ул. Потапова в направлении от ул. Московское шоссе в сторону ул. Ново-Садовая, в районе дома № 2 по ул. Потапова не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Датсун Он-до под управлением мужчины, 1989 г.р., который двигался по дублеру ул. Ново-Садовая от ул. Ак. Павлова в сторону ул. Советской Армии. В результате ДТП телесные повреждения получил 1 несовершеннолетний пассажир - девочка, 2018 г.р., госпитализирована, сообщает облМВД.