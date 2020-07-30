В Самаре столкнулись две автомобилистки

162

ДТП произошло 29 июля в Самаре. Девушка 2001 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21124», двигаясь по ул. Красноармейская со стороны ул. Чапаевская в направлении ул. Галактионовская, не соблюдала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего совершила столкновение с автомобилем «Хендай», под управлением женщины-водителя 1981 года рождения. В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля «Хендай», ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД..