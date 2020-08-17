В Самаре сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, угнавшего автомобиль

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Рано утром патрулировавший Куйбышевский район Самары экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил отечественный автомобиль, который опасно маневрировал.Росгвардейцы попытались остановить авто, но водитель, проигнорировав законные требования, попытался скрыться.Во время преследования водитель грубо нарушал ПДД, неоднократно создавая аварийные ситуации.Правонарушитель остановился лишь после того, как был вызван дополнительный экипаж вневедомственной охраны, включены проблесковые маяки и с помощью громкоговорителя нарушителя предупредили об ответственности.После установления личности гражданина, выяснилось, что буквально несколько минут назад данное транспортное средство было объявлено в розыск. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а молодой человек передан коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области