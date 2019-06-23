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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре сотрудники Росгвардии задержали автовора

23 июня 2019 10:45
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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали автовора
Он крал аккумулятор из автомобиля.

Около пяти часов утра в Промышленном районе Самары находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил молодого человека, который нес в руках автомобильный аккумулятор. Стражей правопорядка насторожило поведение пешехода – увидев служебную автомашину, он попытался скрыться. Патрульные решили выяснить причину такого поступка.

Беседуя с самарцем, сотрудники Росгвардии обратили внимание на то, что он путанно и неуверенно отвечает на их вопросы. Кроме того, житель областного центра не мог объяснить, что он делает на улице в такой ранний час, и кому принадлежит аккумуляторная батарея. Стражи правопорядка предположили, что он мог ее похитить.

Патрульные вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им молодого человека 1998 года рождения для разбирательства. По версии сотрудников органов внутренних дел, задержанный украл аккумулятор из автомобиля, принадлежащего 29-летнему мужчине. В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регуправления Росгвардиию.
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