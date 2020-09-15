В Самаре сотрудники ОМОН спасли пассажира электропоезда

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Проходя по одному из вагонов, стражи правопорядка увидели мужчину, который потерял сознание.

Сотрудники ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области Алексей М. и Сергей Д. сопровождали электропоезд, следующий на железнодорожный вокзал Самары. Уже на подъезде к конечной станции, проходя по одному из вагонов, стражи правопорядка увидели мужчину, который потерял сознание. Пассажир лежал на спине, и изо рта у него шла пена.

Сотрудники ОМОН предположили, что у мужчины может быть эпилептический припадок и незамедлительно начали оказывать ему первую доврачебную помощь: перевернули на бок, разжали рот при помощи ложки, сообщили о случившемся поездной бригаде. Все время, пока поезд шел до конечной станции, бойцы спецподразделения находились рядом с пострадавшим и контролировали его состояние. На железнодорожном вокзале стражи правопорядка помогли пассажиру покинуть вагон и передали его медикам.

Медицинские работники положительно оценили действия сотрудников ОМОН по оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи и поблагодарили за их своевременность. В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает.

Руководством Управления Росгвардии по Самарской области решается вопрос о поощрении сотрудников ОМОН.