В Самаре снесли торговый павильон на пересечении Мичурина-Клинической

86

Арбитражным судом вынесено решение об обязании общества с ограниченной ответственностью произвести снос торгового павильона общей площадью 96,35 кв.м. в Ленинском районе г. Самара. Исполнительный лист направлен на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнику требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также владельца торгового павильона предупредили о применении в отношении него мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда.

В связи с тем, что должник-организация добровольно не исполнял требование исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем принято решение о привлечении к сносу незаконной постройки специализированной организации в соответствии со ст. 107 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Демонтаж торгового павильона общей площадью 96,35 кв.м. произведен.