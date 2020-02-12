В Самаре с утра горит дом на ул. Чернореченской
12 февраля 2020 10:18
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Сегодня, 12 февраля, в 7 утра в одном из самарских пабликов в социальных сетях очевидцы выложили фотографии пожара! Как пишет автор поста горит дом №8 корпус 3 по улице Чернореченской.
«Приехало 7 пожарных машин, скорая помощь, черный дым идет, скорая тоже приехала, а так же приехала газовая служба 04. Полиция тоже была» - пишет автор публикации.
«Дым на весь район и запах гари» - добавляют в комментариях самарцы.
Подробности происшествия пока выясняются, пишет ГТРК "Самара"
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