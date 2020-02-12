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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре с утра горит дом на ул. Чернореченской

12 февраля 2020 10:18
106
В Самаре с утра горит дом на ул. Чернореченской Подробности ЧП пока выясняются.
Подробности ЧП пока выясняются.

Сегодня, 12 февраля, в 7 утра в одном из самарских пабликов в социальных сетях очевидцы выложили фотографии пожара! Как пишет автор поста горит дом №8 корпус 3 по улице Чернореченской.
«Приехало 7 пожарных машин, скорая помощь, черный дым идет, скорая тоже приехала, а так же приехала газовая служба 04. Полиция тоже была» - пишет автор публикации.

«Дым на весь район и запах гари» - добавляют в комментариях самарцы.

Подробности происшествия пока выясняются, пишет ГТРК "Самара"

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Комментарии


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