В Самаре росгвардеец спас мать с ребенком от стаи бездомных собак

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В Управление Росгвардии по Самарской области пришло письмо от жительницы областного центра Ксении П.

11 ноября девушка вместе со своей маленькой дочкой гуляла в одном из новых микрорайонов Самары. Здесь много недостроенных домов, а рядом расположен лес. Из него выскочила стая бездомных собак и набросилась на молодую мать с дочерью.

- Я никому не пожелаю пережить такого. Одна из собак вцепилась в ногу сидевшего в коляске ребенка и пыталась ее вытащить. Девочка сильно испугалась. Я пыталась отгонять животных, звала на помощь, но никто не откликался. Было очень страшно. И тут я увидела, как от магазина к нам бежит мужчина с двумя пакетами в руках. Бросив свою ношу, он кинулся на собак и стал их отшвыривать. Одно из животных вцепилось ему в куртку и оторвало рукав. Но это его не остановило. В конце концов, мужчина в одиночку разогнал целую стаю, в которой было не менее десятка разъяренных псов. Придя в себя, я спросила, как его зовут и где он работает. Он сказал, что его зовут Александр, и что он служит в Росгвардии. В ходе разговора выяснилось, что в этот день у них с женой была годовщина свадьбы. А в пакетах он нес из магазина продукты к праздничному столу. Прошу вас передать нашу искреннюю благодарность Александру – он наш спаситель и ангел-хранитель.

Александр – офицер ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Участник боевых действий, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

- Я увидел, что люди попали в беду, и поспешил им на помощь. Не раздумывая, ведь так, наверное, поступил бы каждый. Так меня учили в Морской пехоте, где я проходил срочную службу, так теперь я учу своих подчиненных, - говорит Александр.

В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудника, совершившего благородный поступок.