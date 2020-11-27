Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинская компания станет участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Тольяттинская компания станет участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Самарская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве
Самарская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве
В этом году в Самарской области наблюдается снижение количества пожаров, погибших и травмированных на них людей
В этом году в Самарской области наблюдается снижение количества пожаров, погибших и травмированных на них людей
В Самарской области продажи аудиоустройств выросли вдвое
В Самарской области продажи аудиоустройств выросли вдвое
В Сызрани мошенники обманули индивидуального предпринимателя
В Сызрани мошенники обманули индивидуального предпринимателя
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-классы для одарённых подростков из Самарской области
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-классы для одарённых подростков из Самарской области
В Самаре росгвардеец спас мать с ребенком от стаи бездомных собак
В Самаре росгвардеец спас мать с ребенком от стаи бездомных собак
В Самарской области подвели итоги реализации национальных проектов за девять месяцев 2020 года
В Самарской области подвели итоги реализации национальных проектов за девять месяцев 2020 года
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.45
-0.02
EUR 90.03
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Самарский областной суд отмечает свое 150-летие
Его рассказ вдохновил Сергея Соловьёва на фильм о жизни хип-хоп-андеграуда:  в СОУНБ приезжает Андрей Геласимов
Самарцев приглашают посмотреть на "Черный квадрат" Малевича
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре росгвардеец спас мать с ребенком от стаи бездомных собак

27 ноября 2020 10:54
105
В Самаре росгвардеец спас мать с ребенком от стаи бездомных собак

В Управление Росгвардии по Самарской области пришло письмо от жительницы областного центра Ксении П.

11 ноября девушка вместе со своей маленькой дочкой гуляла в одном из новых микрорайонов Самары. Здесь много недостроенных домов, а рядом расположен лес. Из него выскочила стая бездомных собак и набросилась на молодую мать с дочерью.

- Я никому не пожелаю пережить такого. Одна из собак вцепилась в ногу сидевшего в коляске ребенка и пыталась ее вытащить. Девочка сильно испугалась. Я пыталась отгонять животных, звала на помощь, но никто не откликался. Было очень страшно. И тут я увидела, как от магазина к нам бежит мужчина с двумя пакетами в руках. Бросив свою ношу, он кинулся на собак и стал их отшвыривать. Одно из животных вцепилось ему в куртку и оторвало рукав. Но это его не остановило. В конце концов, мужчина в одиночку разогнал целую стаю, в которой было не менее десятка разъяренных псов. Придя в себя, я спросила, как его зовут и где он работает. Он сказал, что его зовут Александр, и что он служит в Росгвардии. В ходе разговора выяснилось, что в этот день у них с женой была годовщина свадьбы. А в пакетах он нес из магазина продукты к праздничному столу. Прошу вас передать нашу искреннюю благодарность Александру – он наш спаситель и ангел-хранитель.

Александр – офицер ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Участник боевых действий, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

- Я увидел, что люди попали в беду, и поспешил им на помощь. Не раздумывая, ведь так, наверное, поступил бы каждый. Так меня учили в Морской пехоте, где я проходил срочную службу, так теперь я учу своих подчиненных, - говорит Александр.

В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудника, совершившего благородный поступок.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
26 ноября 2020  20:50
Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
СК задержал бывшего замдиректора ФСИН Максименко
Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Закон
392
26 ноября 2020  14:54
Женщина получила 40 тысяч рублей, пообещав не проводить внеплановые проверки в торговых точках.
В Самаре сотрудница Роспотребнадзора осуждена условно за покушение на мошенничество
Женщина получила 40 тысяч рублей, пообещав не проводить внеплановые проверки в торговых точках. Закон
398
25 ноября 2020  15:56
При задержании злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам органов внутренних дел.
В Самаре полицейские задержали поджигателя автомобилей
При задержании злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам органов внутренних дел. Закон
544
25 ноября 2020  14:14
Злоумышленница рассказала, что нашла карту потерпевшего на улице и пользовалась чужими деньгами, приобретая продукты питания и алкоголь.
Более четырех лет проведет в колонии самарчанка, которая расплачивалась  в магазинах найденной банковской картой
Злоумышленница рассказала, что нашла карту потерпевшего на улице и пользовалась чужими деньгами, приобретая продукты питания и алкоголь. Закон
364
24 ноября 2020  21:15
В состоянии алкогольного опьянения он нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года рождения.
Тольяттинец, убивший свою падчерицу, 19 лет проведет в колонии строгого режима 
В состоянии алкогольного опьянения он нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года рождения. Закон
535
24 ноября 2020  20:47
Установлено, что 6 лет он удерживал двух мужчин, не имеющих средств к существованию, в доме у своих родственников.
В Самарской области мужчина за использование рабского труда 10,5 лет проведет в колонии 
Установлено, что 6 лет он удерживал двух мужчин, не имеющих средств к существованию, в доме у своих родственников. Закон
462
24 ноября 2020  20:17
Ее отец и 7-летний брат госпитализированы с признаками отравления.
В Тольятти начата доследственная проверка по факту смерти 7-летней девочки
Ее отец и 7-летний брат госпитализированы с признаками отравления. Закон
599
Весь список
Происшествия
27 ноября 2020  11:31
В этом году в Самарской области наблюдается снижение количества пожаров, погибших и травмированных на них людей
В этом году в Самарской области наблюдается снижение количества пожаров, погибших и травмированных на них людей
Основные причины, по которым происходят пожары – неосторожное обращение с огнем, 77%. Происшествия
63
27 ноября 2020  10:54
В Самаре росгвардеец спас мать с ребенком от стаи бездомных собак
В Самаре росгвардеец спас мать с ребенком от стаи бездомных собак
В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудника, совершившего благородный поступок. Происшествия
98
27 ноября 2020  10:02
43 тысячи поддельных автозапчастей за 2020 год задержала Самарская таможня
43 тысячи поддельных автозапчастей за 2020 год задержала Самарская таможня
Заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев принял участие в заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в...Происшествия
122
Весь список
Криминал
27 ноября 2020  11:22
В Сызрани мошенники обманули индивидуального предпринимателя
В Сызрани мошенники обманули индивидуального предпринимателя
Ранее они работали у данного «частника» грузчиками, но незадолго до происшествия были уволены. Криминал
74
26 ноября 2020  12:59
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Тольятти задержали угонщика
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Тольятти задержали угонщика
Благодаря полицейским осуществить кражу не удалось, а похищенное транспортное средство в ближайшее время будет возвращено законному владельцу. Криминал
298
26 ноября 2020  11:42
Самарские воры похитили металлические изделия со стройки прямо под камерами
Самарские воры похитили металлические изделия со стройки прямо под камерами
Проследив путь злоумышленников до Новокуйбышевска, стражи порядка проверили пункты приема металла, расположенные по пути следования. Криминал
257
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1002
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
843
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1049
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
627
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
882
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
1943
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2364
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3211
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3537
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3556
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5170
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
7785
Весь список
В центре внимания
Самарская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве
27 ноября 2020  11:41 
Самарская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве
Два соседних региона объединят усилия в развитии инновационного потенциала, поддержки бизнеса, взаимодействию с инвесторами и многих других направлениях.  Экономика региона
46
В Самарской области подвели итоги реализации национальных проектов за девять месяцев 2020 года
27 ноября 2020  10:49 
В Самарской области подвели итоги реализации национальных проектов за девять месяцев 2020 года
В режиме видеоконференции в нем приняли участие главы всех 37 муниципальных образований региона. Экономика региона
72
Самарцев просят быть осторожней из-за тумана
27 ноября 2020  10:24 
Самарцев просят быть осторожней из-за тумана
Объявлен желтый уровень опасности. Социум
76
Обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов в 2020 году, а также рейтинг эффективности работы муниципалитетов в этом направлении. 
26 ноября 2020  20:57 
В Самарской области подвели итоги реализации нацпроектов за девять месяцев 2020 года
Обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов в 2020 году, а также рейтинг эффективности работы муниципалитетов в этом направлении.  Политика региона
416
На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время.
26 ноября 2020  20:42 
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время. Политика региона
353
Весь список
Акценты
Обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов в 2020 году, а также рейтинг эффективности работы муниципалитетов в этом направлении. 
26 ноября 2020  20:57 
В Самарской области подвели итоги реализации нацпроектов за девять месяцев 2020 года
Обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов в 2020 году, а также рейтинг эффективности работы муниципалитетов в этом направлении.  Политика региона
424
На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время.
26 ноября 2020  20:42 
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время. Политика региона
360
25 ноября состоялось торжественное вручение премий Губернатора Самарской области одаренным детям.
26 ноября 2020  19:06 
Именные премии Губернатора получили юные волонтёры, конструкторы и робототехники 
25 ноября состоялось торжественное вручение премий Губернатора Самарской области одаренным детям. Социум
358
Весь список
Прямая речь/Интервью
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
515
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
1617
Рассказал Игорь Осинькин после победы над
21 ноября 2020  15:38 
Игорь Осинькин: Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам
Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
1320
Весь список
Новости Тольятти
26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
230
24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
530
23 ноября 2020  16:50
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ».
Резидент технопарка «Жигулевская долина» продвигает систему гражданского мониторинга воздуха в Кирове 
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ». Новости Тольятти
682
Весь список