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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре ребенок на велосипеде попал под колеса

14 мая 2020 11:53
145
В Самаре ребенок на велосипеде попал под колеса
Сотрудники ГИБДД призывают к осторожности.

 За прошедшие сутки в губернской столице произошло 3 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека получили телесные повреждения. И снова под колесами оказался ребенок. Так, накануне в 18.30 водитель автомашины Шкода следуя по ул. Тухачевского, совершая меневр левого поворота, при сьезде с дороги, объезжая возникшие препятствия допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал в тротуару в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист с многочисленными ушибами госпитализирован в одну из городских больниц, сообщает отдел ГИБДД по Самаре.
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