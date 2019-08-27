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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре произошло массовое отравление суши

27 августа 2019 22:29
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Отравление подтвердили и в самой службе доставки суши и пиццы.
В Самаре произошло массовое отравление суши. В соцсети клиенты одной из франчайзинговых сетей, связывают отравление именно с употреблением этого продукта. Симптомы у всех схожие: высокая температура, диарея, рвота, боли в животе, которые сохраняются несколько дней. Отравление подтвердили и в самой службе доставки суши и пиццы, передает trkterra.ru.

- Мы очень сожалеем и должны сообщить, что на одной из 7-ми кухонь «Фарфора» в Самаре были зафиксированы сообщения об отравлении наших клиентов. Все клиенты по предварительным данным совершали заказы в прошедшую пятницу и/или субботу 23 и 24 августа. Обзвонив всех остальных клиентов, совершавших те же заказы, но уже с других точек (кухонь), стало понятно, что проблема кроется в одной, - прокомментировали ситуацию в заведении.

В настоящий момент все кухни этой сети в Самаре закрыли. В точках общепита взяты необходимые анализы на производстве, на кухнях и у поставщиков сырья под контролем Роспотребнадзора ведется расследование для выяснения первопричины отравлений. Все сотрудники в принудительном порядке были отправлены на сдачу анализов и обследования. Результаты сделает независимая лаборатория. По неофициальным данным, в списке пострадавших – 32 человека.



 
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