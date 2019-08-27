В Самаре произошло массовое отравление суши
27 августа 2019 22:29
63
- Мы очень сожалеем и должны сообщить, что на одной из 7-ми кухонь «Фарфора» в Самаре были зафиксированы сообщения об отравлении наших клиентов. Все клиенты по предварительным данным совершали заказы в прошедшую пятницу и/или субботу 23 и 24 августа. Обзвонив всех остальных клиентов, совершавших те же заказы, но уже с других точек (кухонь), стало понятно, что проблема кроется в одной, - прокомментировали ситуацию в заведении.
В настоящий момент все кухни этой сети в Самаре закрыли. В точках общепита взяты необходимые анализы на производстве, на кухнях и у поставщиков сырья под контролем Роспотребнадзора ведется расследование для выяснения первопричины отравлений. Все сотрудники в принудительном порядке были отправлены на сдачу анализов и обследования. Результаты сделает независимая лаборатория. По неофициальным данным, в списке пострадавших – 32 человека.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 августа 2019 18:38
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке. Закон
323
26 августа 2019 16:53
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения. Закон
317
24 августа 2019 22:46
Астронавт Энн Макклейн получила доступ к банковскому счёту своей бывшей супруги, находясь на МКС. Закон
468
22 августа 2019 14:23
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей Закон
358
22 августа 2019 13:23
Индивидуального предпринимателя оштрафовали. Закон
263
21 августа 2019 19:37
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги. Закон
397
21 августа 2019 14:11
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют. Закон
389
Происшествия
27 августа 2019 22:29
Отравление подтвердили и в самой службе доставки суши и пиццы. Происшествия
62
27 августа 2019 18:14
У молодого мужчины остались двое маленьких детей. Происшествия
133
27 августа 2019 13:33
Люди были вынуждены покинуть свою дачу, опасаясь за детей. Происшествия
255
Криминал
27 августа 2019 13:49
Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
163
26 августа 2019 12:20
Ему грозит лишения свободы на срок до 6 лет. Криминал
216
26 августа 2019 11:53
Ранее он был судим за разбой. Криминал
221
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
222
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
297
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
256
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
508
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1286
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
630
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2086
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
346
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
632
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
443
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
604
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
962
Мероприятия