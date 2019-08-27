В Самаре произошло массовое отравление суши

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- Мы очень сожалеем и должны сообщить, что на одной из 7-ми кухонь «Фарфора» в Самаре были зафиксированы сообщения об отравлении наших клиентов. Все клиенты по предварительным данным совершали заказы в прошедшую пятницу и/или субботу 23 и 24 августа. Обзвонив всех остальных клиентов, совершавших те же заказы, но уже с других точек (кухонь), стало понятно, что проблема кроется в одной, - прокомментировали ситуацию в заведении.В настоящий момент все кухни этой сети в Самаре закрыли. В точках общепита взяты необходимые анализы на производстве, на кухнях и у поставщиков сырья под контролем Роспотребнадзора ведется расследование для выяснения первопричины отравлений. Все сотрудники в принудительном порядке были отправлены на сдачу анализов и обследования. Результаты сделает независимая лаборатория. По неофициальным данным, в списке пострадавших – 32 человека.