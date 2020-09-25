В Самаре произошло ДТП с участием трамвая

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Сам автомобиль получил многочисленные повреждения.

На пересечении улиц Пензенская и Владимирская, на трамвайных путях произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Киа» и трамвая. На опубликованных в социальных сетях кадрах с места ДТП видно, что в отличие от корейского автомобиля, трамвай практически не получил видимых повреждений. Сам автомобиль получил многочисленные повреждения. Удар пришёлся ровно в крышку багажника автомобиля.

По сообщению очевидцев, на месте ДТП медленно начинает собираться пробка. Более подробная информация о случившемся на месте ДТП, а также пострадавших сейчас устанавливается. Хотим напомнить, что в Самарской области всё чаще происходит столкновение на трамвайных путях, тем самым - полностью останавливая движения и трамваем, и другого ТС. Буквально недавно схожее ДТП произошло на улице Клинической, сообщает ПроГородСамара.

Фото: ДТП 163 Самара