В Самаре пожар охватил десять жилых домов

Площадь пожара достигла 1300 кв. метров.
Пожар, охвативший десять частных жилых домов в Железнодорожном районе Самары, локализован. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что площадь пожара достигла 1300 кв. метров.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
Предварительной причиной возгорания в прокуратуре Самарской области назвали порывистый ветер.
В школе администрацией Железнодорожного района развернут пункт временного размещения жителей домов, пострадавших от пожара. Пока разместили 2-х человек, еще 5 человек находятся на стадии принятия решения.
Пожар затронул 10 домовладений, в которых прописано 46 человек.
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