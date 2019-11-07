В Самаре полицейские задержали женщину, похитившую у пенсионерки 117 тысяч рублей

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24 октября в Отдел МВД Новокуйбышевска за помощью обратилась местная жительница 1936 года рождения. Женщина сообщила, что у нее похищена крупная денежная сумма. С её слов стало ясно, что кражу могла совершить неизвестная злоумышленница, посетившая заявительницу.Было возбуждено уголовное дело.Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемая завладела деньгами потерпевшей, воспользовавшись ее доверием. Она подошла к пенсионерке на улице и завела разговор. Узнав, что женщина вяжет теплые вещи, подозреваемая попросила показать их, а в случае, если они понравятся, пообещала купить их.Потерпевшая пригласила новую знакомую домой. Выбрав предметы гардероба, подозреваемая оплатила товар. В тот момент, когда пенсионерка доставала деньги, гостья увидела, где они хранятся. После чего попросила хозяйку квартиры принести воды. Оставшись одна, предполагаемая злоумышленница подменила деньги потерпевшей на купюры банка приколов.Проводив покупательницу, пенсионерка решила проверить тайник и обнаружила пропажу 117 тысяч рублей.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску установили личность предполагаемой злоумышленницы. Оперативники выяснили, что подозреваемая после совершения кражи уехала в Самару. В ходе проведения оперативных мероприятий она была задержана по горячим следам.Задержанной оказалась жительница Саратовской области 1965 года рождения. Как установили стражи правопорядка, в настоящее время она нигде не работает и ранее судима за имущественные преступления.Полицейские изъяли из квартиры, где проживала предполагаемая злоумышленница, вещи, в которых она была в момент совершения кражи.В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста. Если её вина будет доказана в суде, то ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.Всех, кто пострадал от противоправных действий предполагаемой злоумышленницы, просим обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону (846) 278-22-22, 278-22-23 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской област