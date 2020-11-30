В Самаре полицейские нашли в заброшенном доме тайник с боеприпасами

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Сотрудники самарского уголовного розыска получили информацию о том, что в заброшенном доме на улице Рижской в Куйбышевском районе города Самары находится схрон с боеприпасами. В ходе проверки полученной информации полицейские в присутствии понятых изъяли предметы, внешне схожие с боеприпасами. Согласно результатам проведенной экспертизы, обнаруженные патроны в количестве 25 штук пригодны для стрельбы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к незаконному хранению боеприпасов мог быть причастен 39-летний ранее судимый житель Самары. Как пояснил полицейским подозреваемый, патроны образца 1974 года он нашел возле воинской части несколько лет назад. О том, что их хранение без соответствующего разрешения запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон. По словам самарца, он намеревался продать находку, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

По данным полиции, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. За совершение 4 эпизодов краж и незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.

Отделом дознания ОП№7 Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.