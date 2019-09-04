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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре полицейские ищут пропавшую вместе с 6-летней дочерью женщину

4 сентября 2019 17:58
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2 сентября они вышли из дома на улице Ташкентской и не вернулись.
Сотрудниками полиции разыскивается 36-летняя Татьяна Парамонова, проживавшая в Самаре, которая 2 сентября примерно в 13.40 вышла из дома на улице Ташкентская вместе со своей 6-летней дочерью Софьей Керженцевой и не вернулась. В настоящее время сотрудники полиции отработали места возможного нахождения пропавших, установили и опросили знакомых и родственников, ориентировки были переданы в территориальные органы внутренних дел, наружным службам и полиции и в близлежащие регионы.

ПРИМЕТЫ: 1) на вид 35-37 лет, рост 160, худощавого телосложения, волосы русые средней длинны, европейского типа, глаза зеленые;

2) ребенок на вид 5-6 лет рост 115-120 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длинны.

ОДЕТЫ: 1) темно синяя куртка ниже колен, темные джинсы, коричневая шапка под шапкой целлофановый пакет на голове при себе имеет две сумки пума, черного и красного темные туфли;

2) шапка зеленого цвета, светло синяя куртка с капюшоном, темно синий комбинезон, сапоги розового цвета.

Стражи порядка обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемой в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846)956-07-66, 020(102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смарт или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

 
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