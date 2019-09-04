В Самаре полицейские ищут пропавшую вместе с 6-летней дочерью женщину
4 сентября 2019 17:58
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ПРИМЕТЫ: 1) на вид 35-37 лет, рост 160, худощавого телосложения, волосы русые средней длинны, европейского типа, глаза зеленые;
2) ребенок на вид 5-6 лет рост 115-120 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длинны.
ОДЕТЫ: 1) темно синяя куртка ниже колен, темные джинсы, коричневая шапка под шапкой целлофановый пакет на голове при себе имеет две сумки пума, черного и красного темные туфли;
2) шапка зеленого цвета, светло синяя куртка с капюшоном, темно синий комбинезон, сапоги розового цвета.
Стражи порядка обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемой в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846)956-07-66, 020(102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смарт или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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