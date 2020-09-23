В Самаре подрались пассажирки маршрутки

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В социальных сетях появилось фото и видео драки двух пассажиров в микроавтобусе.

Точнее, судя по кадрам, это две молодые девушки. Что именно не поделили леди, неизвестно. Однако, схватка получилась ожесточенная. Никто из окружающих в женский бой вмешиваться не решился.

За кадром слышен мужской голос. Он просит закрыть дверь автобуса, и оттащить девушек друг от друга. В комментариях указано, что драка завязалась в Самаре на остановке в районе Авроры и Балаковской, сообщает ГТРК Самара

Фото:samara.dtp.official