В Самаре по улице Невской нарушено газоснабжение 156 многоквартирных жилых домов и 55 крышных котельных

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На время проведения ремонтных работ нарушено газоснабжение 156 многоквартирных жилых домов (13571 человек, 4756 детей) и 55 крышных котельных. На месте аварии работают аварийные бригады ООО «СВГК», проводятся работы по выявлению причины отключения и ее устранения.Данная ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.Уважаемые граждане! На время отключения газоснабжения, просим Вас в целях безопасности прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны. В случае обнаружения запаха газа в помещении открыть окна и форточки для проветривания, не зажигать огня и не пользоваться электроприборами, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС