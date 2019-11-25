В Самаре по улице Невской нарушено газоснабжение 156 многоквартирных жилых домов и 55 крышных котельных
25 ноября 2019 14:49
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На время проведения ремонтных работ нарушено газоснабжение 156 многоквартирных жилых домов (13571 человек, 4756 детей) и 55 крышных котельных. На месте аварии работают аварийные бригады ООО «СВГК», проводятся работы по выявлению причины отключения и ее устранения.
Данная ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Уважаемые граждане! На время отключения газоснабжения, просим Вас в целях безопасности прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны. В случае обнаружения запаха газа в помещении открыть окна и форточки для проветривания, не зажигать огня и не пользоваться электроприборами, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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