В Самаре некоторые продавцы продавали алкоголь несовершеннолетним

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В отдел полиции в Самаре поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в магазине на улице Партизанской беспрепятственно продают алкоголь детям. В результате проверки данного сообщения сотрудники полиции зафиксировали нарушение закона. Из собранных материалов следует, что работница торговой точки 1970 года рождения реализовала алкоголь юному покупателю. При проверке установлено - женщина не в первый раз попадает в поле зрения сотрудников органов внутренних дел за продажу спиртного детям. В прошлый раз в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении. Тогда полицейские провели с работницей магазина разъяснительную беседу. Женщина знала, что за повторное нарушение ей будет грозить уже уголовная ответственность.Аналогичное нарушение полицейские выявили в Самарском районе: в вечернее время подростку в магазине, расположенном на улице Галактионовской, продали алкоголь. При проверке выяснилось, что работница торговой точки 1981 года рождения, которая реализовала спиртное ребенку, ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние.Сотрудниками полиции в отношении злостных нарушительниц возбуждены уголовные дела. По данным полиции, ранее работники указанных торговых точек, подозреваемые в повторной реализации алкоголя несовершеннолетним, к уголовной ответственности не привлекались.Самарские полицейские напоминают сотрудникам торговых точек, занимающихся реализацией спиртного, что, если возникают сомнения относительно возраста юного покупателя, продавец вправе потребовать документ, подтверждающий личность. В случае отсутствия данного документа продавец должен отказать в продаже алкогольного напитка.