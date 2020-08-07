В Самаре нашли тело пропавшего оренбуржца

Мужчина последний раз выходил на связь 28 июля.
В Оренбургской области финишировали поиски без вести пропавшего Виталия Р. По предварительным данным, его тело без признаков насильственной смерти нашел случайный прохожий в Самаре. Сейчас полицейские ведут проверку и выясняют, что произошло с мужчиной, и какова была причина его гибели. Точную причину смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза, пишет orenburg.media.
Напомним, молодой человек исчез по дороге из Москвы в Оренбург. Известно, что 28 июля он находился в Самаре, а затем перестал выходить на связь. Его близкие обратились в полицию и к поисковикам, но, к сожалению, поиски завершились трагедией, сообщает ТРК Терра
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