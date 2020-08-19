В Самаре на улице Карла Маркса иномарка сбила девушку переходившую дорогу

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Одно из ДТП произошло в Самаре. Мужчина, управляя автомобилем «Тойота», следовал по ул. Карла Маркса от ул. Митерева в направлении ул. Академика Солдатова.Не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, в результате чего допустил наезд на девушку 1999 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала девушка-пешеход, она была госпитализирована.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области