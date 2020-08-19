В Самаре на улице Карла Маркса иномарка сбила девушку переходившую дорогу

18 августа на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.
Одно из ДТП произошло в Самаре. Мужчина, управляя автомобилем «Тойота», следовал по ул. Карла Маркса от ул. Митерева в направлении ул. Академика Солдатова.
Не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, в результате чего допустил наезд на девушку 1999 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала девушка-пешеход, она была госпитализирована.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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