В Самаре на перекрестке столкнулись «Лада Гранта» и «Хонда»

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В Самаре вечером 20 августа мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по проспекту Кирова в направлении проспекта Карла Маркса. На регулируемом перекрестке, нарушив ПДД , врезался в автомобиль «Хонда». От удара автомобиль «Лада Гранта» развернуло и отбросило на автомобиль «Тойота». В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Хонда», он был госпитализирован.По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской област