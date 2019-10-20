В Самаре на Некрасовской, 57 ликвидировали пожар по повышенному рангу
20 октября 2019 11:51
124
По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит тление межэтажного перекрытия между вторым и третьим этажом.
Объявлен повышенный ранг вызова № 2, на место были направлены дополнительные подразделения.
Эвакуированы 25 человек(детей нет).
В 08:37 объявлена локализоция пожара на площади 50 м.кв.
В 09:41 пожар ликвидирован.
Для ликвидации пожара привлекались 81 человек личного состава и 20 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара уточняется, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 октября 2019 12:36
Следователи уже задержали директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка. В офисе организации прошли обыски. Закон
73
19 октября 2019 15:43
Теперь 35-летнему Денису Филиппову и уроженцу Армении Маргаряну Э.К. 1987 года рождения угрожает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Закон
947
18 октября 2019 16:17
Подозреваемый, действуя из-за возникших личных неприязненных отношений к своему бывшему коммерческому партнеру, решил организовать его убийство. Закон
477
18 октября 2019 14:38
Пока рассматривалось лишь административное дело о вождении в нетрезвом состоянии. Закон
469
18 октября 2019 12:41
Врачи клиники обещали ей полное восстановление двигательных функций, но спустя 1,5 года этого результата не удалось добиться. Закон
406
18 октября 2019 12:25
Всех, кто пострадал от противоправных действий злоумышленника просят обратиться в ближайший отдел полиции. или позвонить по телефону. Закон
509
17 октября 2019 21:56
Арбитраж Москвы не стал останавливать регистрацию прав на символы Грушинского фестиваля на «Энерготехмонтаж». Закон
345
Происшествия
20 октября 2019 13:07
Произошло обрушение кровли. Здание горело на площади полторы тысячи квадратных метров. Происшествия
55
20 октября 2019 11:51
Для ликвидации пожара привлекались 81 человек личного состава и 20 единиц техники. Происшествия
116
19 октября 2019 17:40
Как пишут очевидцы, водитель во время маршрута ругался матом, слушал песни, в которых использовался мат, а в ответ на замечание пассажира оскорбил его и выгнал из... Происшествия
293
Криминал
16 октября 2019 12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Криминал
317
13 октября 2019 12:50
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
504
13 октября 2019 10:36
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Криминал
5252
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
340
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
402
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
869
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
600
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
545
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
852
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1049
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1696
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1178
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1441
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1631
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1085
Мероприятия