В Самаре на 6-й просеке обнаружили тело 13-летнего мальчика
15 октября 2019 15:51
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Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области, следователи начали доследственную проверку, направленную на установление обстоятельств случившегося. Назначено судебно-медицинское исследование, передает vkonline.ru.
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