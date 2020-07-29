В Самаре легковушка сбила двух пешеходов

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ДТП произошло вечером 28 июля в Самаре. Молодой человек 1992 года рождения, управляя автомобилем «Киа», двигаясь по проспекту Ленина от ул. Первомайская в направлении ул. Полевая, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением. Он сбил двух пешеходов 1965 и 1970 года рождения, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП одному пешеходу понадобилась госпитализация, другому было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД..