В Самаре коллекторы звонили матери должника и требовали вернуть долг. 

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Всего за 8 месяцев 2020 года Управлением ФССП России по Самарской области принято 539 обращений от граждан, столкнувшихся с проблемой взаимодействия с «коллекторами».

Жительнице г. Самары стали поступать на личный телефон звонки от микрокредитной организации с требованиями вернуть задолженность по кредиту в почти 70 тысяч рублей. Однако сама женщина никаких долговых обязательств не имела. Должником был ее сын.

Несмотря на то, что жительница г. Самары не была должником, а являлась «третьим лицом», работниками организации по взысканию задолженности на нее оказывалось психологическое давление. За помощью женщина обратилась в Управление ФССП России по Самарской области. Работниками отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, было проведено административное расследование. Факт нарушения организацией законодательства был установлен. В отношении компании был составлен протокол. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении судом вынесено постановление о назначении наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Всего за 8 месяцев 2020 года Управлением ФССП России по Самарской области принято 539 обращений от граждан, столкнувшихся с проблемой взаимодействия с «коллекторами». Должностными лицами составлено 50 протоколов об административном правонарушение ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Судом рассмотрено 33 дела об административном правонарушении по данной статье и назначено наказание в виде штрафа на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.