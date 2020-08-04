В Самаре ищут пропавшего мужчину

158

Сызранским ЛО МВД России на транспорте разыскивается Жирнов Максим Александрович, 1985 г.р., уроженец г. Ульяновск, зарегистрированный и проживающий в городе Самара.Известно, что 10 июля 2020 года мужчина приехал в г. Сызрань к своим родственникам, а на следующий день 11 июля приобрел обратный билет на электропоезд из г. Сызрани до ст. Самара (время отправления 15:22). После отправления электропоезда о местонахождении мужчины не чего не известно. Дома он так и не появлялся и на связь с родственниками не выходил. Также известно, что при себе у мужчины не было документов и мобильного телефона.ПРИМЕТЫ: на вид 34-37 лет, рост 177 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы светлые короткие.БЫЛ ОДЕТ: темная рубашка со светлыми надписями, джинсы, кроссовки темного цвета.Всем, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении разыскиваемого – просим сообщить об этом в наш адрес: 44602, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Красная, д.3,телефоны: (8-846-4) 90-21-70, 8-939-753-22-77.Заранее благодарим за оказанное содействие.