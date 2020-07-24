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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре иномарка сбила женщину

24 июля 2020 10:43
80
В Самаре иномарка сбила женщину
 Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

ДТП произошло 23 июля в Самаре. Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», следовал по ул. Красноармейская со стороны ул. Чапаевская в направлении ул. Молодогвардейская, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Хундай», под управлением водителя 1983 года рождения. Вследствие удара автомобиль «Хундай» совершил наезд на женщину 1961 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, она была госпитализирована, сообщает облМВД.
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