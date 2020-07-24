В Самаре иномарка сбила женщину
24 июля 2020 10:43
80
ДТП произошло 23 июля в Самаре. Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», следовал по ул. Красноармейская со стороны ул. Чапаевская в направлении ул. Молодогвардейская, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Хундай», под управлением водителя 1983 года рождения. Вследствие удара автомобиль «Хундай» совершил наезд на женщину 1961 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, она была госпитализирована, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
23 июля 2020 22:52
Суд приговорил Александра Круглова к пяти с половиной годам, Романа Дунаева - к шести годам, Надежду Архипову - к пяти годам, но ее освободили от наказания по... Закон
355
23 июля 2020 21:10
Стив Возняк подал на компанию в суд за то, что на YouTube фото и видео с ним используются для мошеннических схем с раздачей биткоинов. По его словам, платформа не... Закон
390
23 июля 2020 18:32
Облсуд отменил постановление Железнодорожного районного суда Самары о приостановлении деятельности ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без... Закон
361
23 июля 2020 14:07
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста... Закон
667
22 июля 2020 22:51
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения. Закон
458
22 июля 2020 22:41
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Закон
508
22 июля 2020 22:00
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме. Закон
489
Происшествия
24 июля 2020 11:06
Чтобы уберечься от удара молнии, во время грозы не нужно разговаривать по телефону, заниматься спортом, находиться вблизи деревьев. Происшествия
21
24 июля 2020 10:45
В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля. Правоохранители ведут проверку. Происшествия
80
24 июля 2020 10:43
Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
79
Криминал
23 июля 2020 16:22
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей. Криминал
426
23 июля 2020 13:58
Мужчина реализовал контрафактное программное обеспечение – систему трехмерного проектирования на сумму более 1 млн рублей. Криминал
464
23 июля 2020 10:43
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Криминал
348
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
587
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1065
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
970
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1632
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1492
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1522
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2123
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3808
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3286
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4193
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4327
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4362
Мероприятия