В Самаре иномарка сбила женщину

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ДТП произошло 23 июля в Самаре. Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», следовал по ул. Красноармейская со стороны ул. Чапаевская в направлении ул. Молодогвардейская, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Хундай», под управлением водителя 1983 года рождения. Вследствие удара автомобиль «Хундай» совершил наезд на женщину 1961 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, она была госпитализирована, сообщает облМВД.