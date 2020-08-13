В Самаре иномарка сбила велосипедиста

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ДТП произошло 12 августа в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан», двигался по ул. Самарская со стороны ул. Красноармейская в направлении ул. Рабочая. Не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на велосипедиста 1951 года рождения, который пересекал на велосипеде проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал мужчина-велосипедист, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.