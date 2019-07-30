В Самаре горят два частных дома на улице Волгина
30 июля 2019 19:29
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"На улице Волгина горят два частных двух- и трехэтажных жилых дома на общей площади 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пожар тушат по третьему номер сложности.
Борьбу с огнем ведут 96 человек и 31 единица техники.
Фото: pixabay.com
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