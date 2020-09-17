В Самаре эвакуировали людей из здания Советского райсуда

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Возле здания суда самарцы заметили скорую, пожарных, полицию.

В четверг, 17 сентября, в Самаре эвакуировали посетителей и персонал Советского районного суда, который находится на улице Советской Армии.

— Утром на электронную почту суда поступило сообщение о том, что здание заминировано. На место вызывали все спецслужбы, около 09:00 они были уже здесь, сотрудников эвакуировали, — рассказал 63.RU источник, знакомый с ситуацией.

К сожалению, в последнее время таких случаев было несколько. 20 августа в Самаре эвакуировали несколько райсудов и мэрию. К счастью, опасных предметов в здании не нашли. Теперь силовики ищут тех, кто отправлял ложные сообщения о заминировании: за это предусмотрена уголовная ответственность, пишет 63.ру.