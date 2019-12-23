В Самаре четверо отравились газом

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Сегодня, 23 декабря, в 06 час. 20 мин. в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отравлении угарным газом 4-х человек по адресу: г.о. Самара, Ленинский район, Чернореченская, д. 8, корпус 3. В результате происшествия в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина госпитализированы мужчина 1976 г.р. и женщина 1985 г.р., 2 мальчика 2012 и 2017 г.р. госпитализированы в Самарскую детскую клиническую больницу №1. Состояние здоровья госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Причина происшествия – неисправность вытяжной системы газового оборудования, сообщает облМЧС.Главное управления МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона способы предотвращения отравления угарным газом1. Используйте только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» также способны привести к тяжелым последствиям.2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. В городских квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются, используя газовые плиты.3. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.4. Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.Как действовать при утечке газаПочувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону 04. И, еще:• не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне;• горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее;• на ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.Признаки отравления угарным газомГоловная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. Состояние у пострадавшего чаще возбужденное, но в некоторых случаях, напротив, наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата (потеря равновесия, проблемы с координацией движений), расстройства слуха, зрения.Первая помощь при отравлении угарным газомНеобходимо вывести человека на свежий воздух. До тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, наблюдайте, фиксируйте любые изменения, чтобы вовремя прийти на помощь, если потребуется.При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести, как правило, нужна госпитализация – вызывайте скорую. Главная задача в ожидании врача – облегчить состояние пострадавшего, насколько это в ваших силах.Если начинается озноб, падает температура, укутайте потеплее, напоите сладким чаем. Потерявшего сознание уложите на бок и следите, чтобы его голова не запрокидывалась, особенно если вдруг возникнет рвота. При остановке дыхания следует делать искусственное дыхание, а при остановке сердца – непрямой массаж сердца.Берегите себя и своих детей, будьте осторожны!