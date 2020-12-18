В Самаре бывший директор образовательного учреждения предстанет перед судом за мошенничество

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея «Престиж» городского округа Самары, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период с 2014 года по 2015 год обвиняемый предлагал родителям учеников Лицея вносить добровольные пожертвования в виде денежных средств на административно-хозяйственные нужды Лицея. Всего за указанный период времени внесли денежные средства 43 человека на общую сумму 1 миллион 470 тысяч рублей. Однако денежные средства на нужды Лицея не были потрачены, так как обвиняемый обратил их в свою пользу.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.