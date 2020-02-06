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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре будут судить виновника массового отравления школьников

6 февраля 2020 13:47
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В Самаре будут судить виновника массового отравления школьников
 Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по производству муниципального предприятия городского округа Самары «Кафе «Хлебосол».

Как сообщалось ранее, 15 и 16 ноября 2018 года нескольким учащимся школы № 81 города Самары понадобилась медицинская помощь. Предварительный диагноз – кишечная инфекция.

По версии следствия, 9 января 2018 года МП «Кафе «Хлебосол» с МБОУ «Школа № 81» был заключен договор о сотрудничестве при оказании услуг по организации горячего питания учащимся. Однако, обвиняемая не обеспечила исполнение подчиненными сотрудниками предприятия санитарно – эпидемиологических правил, в результате этого, ими была приготовлена недоброкачественная пища, которую употребили обучающиеся в МБОУ Школа № 81. После этого, шестеро учащихся были госпитализированы с инфекционным заболеванием, а у семерых учащихся, у которых также были выявлены заболевания и расстройство желудочно – кишечного тракта, от госпитализации отказались. В настоящее время угроза для жизни и здоровья потерпевших отсутствует.

По уголовному делу проведено более 40 допросов потерпевших, свидетелей, специалистов, проведено 8 осмотров предметов (документов), 7 судебно – медицинских экспертиз и другие необходимые следственные действия.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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