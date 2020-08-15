В Самаре автомобилистка врезалась в иномарку, а та - в ограждение

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Пострадали два человека, водитель и пассажир.





ДТП произошло в 12-30 в Красноглинском районе Самары. Водитель автомобиля «Лада» – женщина 1969 г.р., двигаясь по Красноглинскому шоссе, у дома на улице Ногина, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Вольво S40», под управлением водителя 1987 г.р..От столкновения автомобиль «Вольво S40» отбросило на препятствие (металлическое ограждение). В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель автомобиля «Лада» и пассажир - молодой человек 2001 г.р. С места ДТП пострадавших доставили бригадой скорой помощи в больницу. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.