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В Самаре автомобиль ЗИЛ врезался в легковушку

4 августа 2020 10:40
171
В Самаре автомобиль ЗИЛ врезался в легковушку
В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

 ДТП произошло 3 августа в Самаре. Мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем «АГП ЗИЛ», следовал с прилегающей территории базы по ул. Бакинская, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Опель», под управлением водителя 1997 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
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