В Самаре автобус протаранил легковушку

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В этот вторник, 1 декабря, в Кировском районе Самары дорогу не поделили автобус и легковушка.

ДТП произошло на пересечении улиц Стара-Загора и Димитрова. О том, что произошло, рассказали в социальных сетях очевидцы. Судя по фотографиям, автобус №61 протаранил легковой автомобиль. "Лада получила" повреждения задней правой стороны, у неё также разбита пассажирская дверь. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

В обстоятельствах аварии теперь придётся разбираться правоохранителям, пишет ПроГородСамара.