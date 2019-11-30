В Самаре 5-летний ребенок, находясь дома с мамой, отравился угарным газом

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по адресу: Самара, Кировский район, пр. Металлургов, д. 67. Отмечается, что ребенок находился дома с мамой, однако отправления избежать не удалось. В результате происшествия мальчика госпитализировали в Самарскую областную детскую клиническую больницу, состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Причина происшествия – неисправность вытяжной системы газового оборудования.1. Используйте только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» также способны привести к тяжелым последствиям.2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. В городских квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются, используя газовые плиты.3. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.4. Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.Признаки отравления угарным газомГоловная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. Состояние у пострадавшего чаще возбужденное, но в некоторых случаях, напротив, наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата (потеря равновесия, проблемы с координацией движений), расстройства слуха, зрения.Первая помощь при отравлении угарным газомНеобходимо вывести человека на свежий воздух. До тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, наблюдайте, фиксируйте любые изменения, чтобы вовремя прийти на помощь, если потребуется.При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести, как правило, нужна госпитализация – вызывайте скорую. Главная задача в ожидании врача – облегчить состояние пострадавшего, насколько это в ваших силах.Если начинается озноб, падает температура, укутайте потеплее, напоите сладким чаем. Потерявшего сознание уложите на бок и следите, чтобы его голова не запрокидывалась, особенно если вдруг возникнет рвота. При остановке дыхания следует делать искусственное дыхание, а при остановке сердца – непрямой массаж сердца.Берегите себя и своих детей, будьте осторожны!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.