В Самаре 19-летняя девушка сломала позвоночник, катаясь на «ватрушке» по Волге

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Заместителем Куйбышевского транспортного прокурора проверена законность возбуждения уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".Установлено, что мужчина осуществлял деятельность по оказанию платных развлекательных услуг с использованием гидроцикла и водного надувного аттракциона «тюбинг» - «ватрушка» без надлежащего обеспечения безопасности своих пассажиров - любителей острых ощущений.В июле т.г. 19-летняя девушка, отдыхавшая на берегу реки Волга, решившая покататься на «тюбинг – ватрушке», в ходе ее буксировки гидроциклом на очередном повороте была подкинута в воздух и при падении ударилась о «ватрушку».Последствиями оплошности водителя гидроцикла явился неутешительный диагноз, поставленный врачом больницы, куда была доставлена пострадавшая после произошедшего. В частности, любительница острых ощущений получила компресионно-оскольчатый перелом 12-го грудного позвонка. Данные повреждения являются опасными для жизни, в итоге самарчанке был причинен тяжкий вред здоровью.Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано транспортным прокурором законным и обоснованным. Ход расследования уголовного дела взят транспортным прокурором под личный контроль., что, несмотря на то, что «тюбинг» - «ватрушка» с использованием гидроцикла, катера относится к разновидностям аттракциона, обычное катание может закончиться тяжелыми травмами. Причинами этого могут стать неправильное расположение участника аттракциона на «ватрушке», ошибки судовождения, в том числе опасное маневрирование, чрезмерная скорость движения и т.д.Практически вся ответственность за состояние здоровья пассажира в процессе движения лежит на водителя гидроцикла, так как только он руководит управлением, осуществляет маневровые манипуляции, при этом у пассажира отсутствует полный контроль движения.Будьте аккуратны и соблюдайте технику безопасности, отдыхая на водоемах!Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры