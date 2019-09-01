Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 2 сентября, 01:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/09:
USD 66.49
-0.26
EUR 73.38
-0.58
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре 10-летний мальчик погиб из-за обрушения мраморной плиты

1 сентября 2019 22:01
147
Ребенок гулял под присмотром отца.
Трагедия произошла 1 сентября на площади Кирова в Самаре, передает vkonline.ru.

"По предварительным данным, примерно в 15:40 с облицовочной плиты фасада Дворца культуры, расположенного в Кировском районе, с высоты 1-1,5 метра, обрушилась мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребёнка, - рассказали в СУ СКР по Самарской области. - От полученных повреждений мальчик скончался".

Как сообщил источник "Волжской коммуны" в правоохранительных структурах региона, ребенок гулял с отцом. По предварительным данным, мальчик забрался на постамент, а потом спрыгнул. Вслед за этим сверху отвалилась плита.

"По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СКР по Самарской области начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", - рассказали в ведомстве. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
1 сентября 2019  17:08
Ранее РЕН ТВ сообщил, что журналистка телеканала Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет после нападения на нее Мархаева.
Сенатор Мархаев подал в суд после публикации РЕН ТВ о нападении
Ранее РЕН ТВ сообщил, что журналистка телеканала Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет после нападения на нее Мархаева.  Закон
190
30 августа 2019  21:16
С конфискацией костюма ростовой фигуры, состоящей из трех элементов: головы, туловища и копыт.
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня из «Трех богатырей»
С конфискацией костюма ростовой фигуры, состоящей из трех элементов: головы, туловища и копыт. Закон
483
29 августа 2019  18:14
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре работник магазина убил ударом по голове мужчину за мелкую кражу
Возбуждено уголовное дело.  Закон
368
29 августа 2019  14:55
После смягчения меры пресечения главному редактору украинского «РИА Новости» Кириллу Вышинскому, которого суд в Киеве освободил из СИЗО.
Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву
После смягчения меры пресечения главному редактору украинского «РИА Новости» Кириллу Вышинскому, которого суд в Киеве освободил из СИЗО.  Закон
343
28 августа 2019  23:46
Как уточняется, речь идёт о трёх представителях подрядной организации "Сибирьэнергомонтаж".
По факту обрушения здания в Новосибирске задержаны три человека
Как уточняется, речь идёт о трёх представителях подрядной организации "Сибирьэнергомонтаж".  Закон
306
28 августа 2019  21:53
Защитник одного из бывших полицейских заявлял РИА Новости, что экс-полицейские виновными себя не считают и говорят, что никакого секса не было.
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки
Защитник одного из бывших полицейских заявлял РИА Новости, что экс-полицейские виновными себя не считают и говорят, что никакого секса не было.   Закон
346
26 августа 2019  18:38
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке.
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке.  Закон
360
Весь список
Происшествия
1 сентября 2019  22:52
Волонтёры "Лиза Алерт" продолжают поиски.
Пропавшая в Сызрани девочка вышла на связь, но она не знает, где находится
Волонтёры "Лиза Алерт" продолжают поиски.  Происшествия
96
1 сентября 2019  22:01
Ребенок гулял под присмотром отца.
В Самаре 10-летний мальчик погиб из-за обрушения мраморной плиты
Ребенок гулял под присмотром отца.  Происшествия
143
1 сентября 2019  13:04
Лада Калина вылетела на железнодорожные пути в Сызрани
Лада Калина вылетела на железнодорожные пути в Сызрани
Инцидент произошел в районе переулка Степного. Происшествия
234
Весь список
Криминал
1 сентября 2019  11:25
В Новокуйбышевске мужчина украл из квартиры телевизор, телефон и банковскую карту
В Новокуйбышевске мужчина украл из квартиры телевизор, телефон и банковскую карту
Потерпевший накануне пригласил его в гости. Криминал
264
31 августа 2019  10:35
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Инцидент произошел в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак».  Криминал
387
30 августа 2019  10:48
В Самаре осудили педофила, нападавшего на девочек
В Самаре осудили педофила, нападавшего на девочек
Он на 13 лет отправится в колонию. Криминал
198
Весь список


Видео
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
451
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
336
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
296
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
538
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1405
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
681
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2179
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
388
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
660
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
473
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
628
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
1019
Весь список

Мероприятия
В Самарском литературном музее пройдет традиционный Яблочный день
Самарские областные музеи будут работать бесплатно в честь начала учебного года
В Самарской области выбирают лучших в ЖКХ
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные