В Самаре 10-летний мальчик погиб из-за обрушения мраморной плиты
1 сентября 2019 22:01
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"По предварительным данным, примерно в 15:40 с облицовочной плиты фасада Дворца культуры, расположенного в Кировском районе, с высоты 1-1,5 метра, обрушилась мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребёнка, - рассказали в СУ СКР по Самарской области. - От полученных повреждений мальчик скончался".
Как сообщил источник "Волжской коммуны" в правоохранительных структурах региона, ребенок гулял с отцом. По предварительным данным, мальчик забрался на постамент, а потом спрыгнул. Вслед за этим сверху отвалилась плита.
"По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СКР по Самарской области начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", - рассказали в ведомстве.
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