В США самолет столкнулся с автомобилем после экстренной посадки на дорогу

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Одномоторный самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Миннесота и столкнулся с автомобилем, пострадавших нет, передает РИА Новости. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в среду вечером по местному времени на межштатной автомагистрали Interstate 35 недалеко от города Арден-Хилс.

"У небольшого самолета во время полета, судя по всему, отказал двигатель. Пилот совершил экстренную посадку на автомагистраль 35W. Сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия, проверили всех участников, и к счастью, данных о ранениях не поступало", - говорится в заявлении сотрудников офиса шерифа округа Рамси.

Из-за инцидента движение на автомагистрали было нарушено. Точная причина происшествия не сообщается.

Фото: соцсети