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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты

22 июля 2020 15:30
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Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд.
Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.

Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров.

Оба журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".

"Не должно остаться без внимания"

Заместитель генерального директора Первого канала, директор Дирекции информационных программ Кирилл Клейменов рассказал РИА Новости о состоянии журналистов.

"К счастью, люди, живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой", - отметил он.

Союз журналистов России выразил готовность оказать поддержку пострадавшим. В организации заявили, что контактируют с Международной федерацией журналистов.

Секретарь СЖР Тимур Шафир заявил РИА Новости, что подобные атаки не должны остаться без внимания. По его словам, руководители СМИ, чьи журналисты пострадали, должны настаивать на рассмотрении каждого подобного случая в правовом поле.

Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают сотрудники СМИ.

Тридцать первого мая полиция напала на корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, освещавшего протесты в Миннеаполисе. Ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.


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Комментарии


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