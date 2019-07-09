В США медведь сел в машину и попал в ДТП

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Животное залезло в незапертый автомобиль, но неожиданно за ним захлопнулась дверь. В попытках выбраться медведь перевел передачу на нейтральную.Автомобиль проехал по склону холма и врезался в дерево. После столкновения хищнику удалось выбраться из салона.В результате ДТП машина сильно пострадала.Медведь скрылся.Пресс-служба полиции призвала местных жителей не оставлять транспортные средства незапертыми.