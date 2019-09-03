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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Шереметьево раскрыли подробности ЧП с самолётами "Аэрофлота" и Royal Flight

3 сентября 2019 19:04
127
Пассажиров
В пресс-службе Шереметьево сообщили Лайфу подробности столкновения самолётов авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight.

Лайнеры задели друг друга крыльями во время буксировки.

— ВС B-777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задело крылом законцовку крыла ВС авиакомпании "Аэрофлот" А-330, рейс SU202 Москва — Пекин, — пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошёл на рулёжной дорожке за пределами взлётно-посадочной полосы.

На борту "Аэрофлота" было 229 пассажиров. Их эвакуировали с лайнера и на автобусе доставили в терминал. В 18:00 их отправят резервным рейсом в Пекин. Сам аэропорт работает в штатном режиме. 
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