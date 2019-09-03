В Шереметьево раскрыли подробности ЧП с самолётами "Аэрофлота" и Royal Flight

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Лайнеры задели друг друга крыльями во время буксировки.— ВС B-777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задело крылом законцовку крыла ВС авиакомпании "Аэрофлот" А-330, рейс SU202 Москва — Пекин, — пояснили в пресс-службе воздушной гавани.Инцидент произошёл на рулёжной дорожке за пределами взлётно-посадочной полосы.На борту "Аэрофлота" было 229 пассажиров. Их эвакуировали с лайнера и на автобусе доставили в терминал. В 18:00 их отправят резервным рейсом в Пекин. Сам аэропорт работает в штатном режиме.