В Шенталинской больнице обнаружили фальсифицированное сливочное масло
2 сентября 2019 14:24
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В результате мониторинга ФГИС «Меркурий» специалистами Управления Россельхознадзора по Самарской области было установлено, что юридическим лицом ООО «Рассвет» в адрес Шенталинской ЦРБ (Центральной районной больницы), при поставке партии сливочного масла произведенного ООО «Гамма» в количестве 10 кг - не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы (ВСД). Данный факт стал основанием для отбора проб данного масла (масло сладко-сливочное, несолёное «Крестьянское» с массовой долей жира 72.5%). Результат лабораторных исследований показал, что это масло – фальсификат, оно не соответствует заявленным характеристикам, в составе обнаружены растительные жиры.
Данная продукция была изъята из употребления, опечатана и помещена под ответственное хранение для последующего уничтожения. В отношении Шенталинской ЦРБ проводится административное расследование.
Кроме того, было выявлено, что по указанному на упаковке масла адресу организации-производителя нет. Выехавшие на место инспекторы обнаружили по данному адресу вместо цехов по производству молочной продукции обнаружили частный жилой дом. Следовательно, предприятие ООО «Гамма» является «фантомным». В ФГИС «Цербер» данная площадка производителя ООО «Гамма» также отсутствует. По данному факту в настоящее время проводится административное расследование. Материалы для принятия мер были переданы Россельхознадзором в прокуратуру, передает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.
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