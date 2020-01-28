В Ростовской области убили депутата законодательного собрания и его жену

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Депутаты заксобрания выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших, отметили в пресс-службе.По данным управления Следственного комитета по Ростовской области, тела супругов обнаружили в частном доме в городе Зернограде. Ведомство возбудило дело об убийстве, так как на телах есть признаки насильственной смерти — рубленые раны.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что погибших нашел водитель Алабушева."Андрей Васильевич приехал с работы домой на обед. Сказал водителю, через сколько его забрать. Водитель уехал, а когда приехал за ним, он не выходит и не выходит. Он зашел и увидел, что тот в коридоре лежит, а жена его дальше", — рассказал собеседник агентства.Андрей Алабушев родился в 1955 году в городе Калач Воронежской области. Окончил Донской сельскохозяйственный институт, после чего на протяжении всей жизни занимался научными исследованиями в области сельского хозяйства, прежде всего проблемами производства зерна и эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, автор 228 научных трудов, в том числе семи монографий. С 2004 года возглавлял Всероссийский НИИ зерновых культур имени И. Г. Калиненко, с 2017 — Аграрный научный центр "Донской".В заксобрании Ростовской области Алабушев принимал активное участие в работе комитетов по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества, а также по образованию, науке, культуре и информационной политике.Фото: соцсети