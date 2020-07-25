В Ростовской области из роддома похитили новорожденного

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"По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в три часа ночи из палаты родильного отделения ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребенок мужского пола", - сообщили в СК.Возбуждено дело ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления. Ведется поиск похитителя.Прокуратурой Ростовской области также организована проверка. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, а также организовала проверку организации работы медицинского учреждения.Фото: Пресс-служба СУ СК России по Ростовской области/ТАСС