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В Ростове-на-Дону три сотрудника газовой службы погибли при проведении работ

28 июля 2020 17:52
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Три сотрудника компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" погибли при выполнении работ в газовом колодце. Они отравились сероводородом.
Три сотрудника компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" погибли при выполнении работ в газовом колодце. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе компании, передает ТАСС.

"28 июля 2020 года при проведении работ в газовом колодце на проспекте Шолохова, 262 в городе Ростове-на-Дону два слесаря и мастер филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в городе Ростов-на-Дону, по предварительной версии, отравились сероводородом. Газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечек газа не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент работает комиссия по расследованию причин произошедшего. На месте находится аварийная бригада филиала компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

На месте происшествия также работают сотрудники следственного управления СК России по Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

 
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