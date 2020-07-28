В Ростове-на-Дону три сотрудника газовой службы погибли при проведении работ

131

"28 июля 2020 года при проведении работ в газовом колодце на проспекте Шолохова, 262 в городе Ростове-на-Дону два слесаря и мастер филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в городе Ростов-на-Дону, по предварительной версии, отравились сероводородом. Газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечек газа не было", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящий момент работает комиссия по расследованию причин произошедшего. На месте находится аварийная бригада филиала компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".На месте происшествия также работают сотрудники следственного управления СК России по Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.