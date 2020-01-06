В "Роскосмосе" заявили, что убитый в Подмосковье не был их сотрудником
6 января 2020 18:56
70
Ранее в СМИ появилась информация, что в поселке под подмосковным Щелково были найдены убитыми два брата Хайкины. Одного из них называли сотрудником "Роскосмоса". ГСУ СК по Московской области сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным следствия, 5 января в квартире, расположенной в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский, были обнаружены тела 36-летнего и 31-летнего братьев. В настоящее время изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.
"В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации "Роскосмос", — говорится в сообщении.
Позднее в "Роскосмосе" добавили, что сейчас идет проверка, есть ли человек с фамилией Хайкин среди около 200 тысяч сотрудников предприятий, входящих в контур госкорпорации.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 января 2020 20:10
Кроме того, туристам пришлось перед видеокамерой извиниться за непристойное поведение. Закон
377
5 января 2020 18:57
Выгуливать больших животных рекомендовано только в намордниках и обязательно убирать за питомцами. Закон
386
4 января 2020 20:39
По словам соседки, это не первый подобный случай в семье, однако до сих пор никто не реагировал на происходящее. Закон
517
31 декабря 2019 23:15
Теперь уход за зверями должен осуществлять человек с высшим ветеринарным образованием. Закон
691
31 декабря 2019 21:37
Ольгу Швецову задержали в середине декабря в процессе расследования дела банды Гагиева. Закон
593
30 декабря 2019 22:17
Возбуждено уголовное дело о нарушении закона о защите конкуренции. Закон
280
30 декабря 2019 14:18
Попытка оказалась неудачной — шантажиста задержали, и скоро будут судить. Закон
507
Происшествия
6 января 2020 18:56
Ранее в СМИ появилась информация, что в поселке под подмосковным Щелково были найдены убитыми два брата. Происшествия
59
6 января 2020 17:23
Спускаясь на надувных санках по лыжероллерной трассе, женщина врезалась в бетонный осветительный столб. Происшествия
132
6 января 2020 17:08
Руководитель отдела «Роскосмоса» и его брат были найдены мертвыми в квартире своей матери в Подмосковье. Происшествия
112
Криминал
6 января 2020 10:19
Фальшивые банкноты иностранных государств чаще встречаются номиналом 100 долларов и 500 евро. Криминал
187
5 января 2020 10:36
Молодой человек уже проходил по криминальным сводкам за незаконный оборот наркотиков. Криминал
396
3 января 2020 11:52
Среди самых заметных случаев — перекладывание убытков от ДТП на невиновного человека. Криминал
425
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
919
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
350
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1012
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
942
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
517
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1431
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
597
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1021
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1074
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1340
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2399
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2926
Мероприятия