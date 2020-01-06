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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В "Роскосмосе" заявили, что убитый в Подмосковье не был их сотрудником

6 января 2020 18:56
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Ранее в СМИ появилась информация, что в поселке под подмосковным Щелково были найдены убитыми два брата.
Убитый в Подмосковье Сергей Хайкин не является сотрудником "Роскосмоса", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в поселке под подмосковным Щелково были найдены убитыми два брата Хайкины. Одного из них называли сотрудником "Роскосмоса". ГСУ СК по Московской области сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным следствия, 5 января в квартире, расположенной в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский, были обнаружены тела 36-летнего и 31-летнего братьев. В настоящее время изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

"В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации "Роскосмос", — говорится в сообщении.

Позднее в "Роскосмосе" добавили, что сейчас идет проверка, есть ли человек с фамилией Хайкин среди около 200 тысяч сотрудников предприятий, входящих в контур госкорпорации. 
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