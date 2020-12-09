В Росгвардии выявлены многомиллионные хищения на обмундировании

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Как стало известно «Ъ», военные следователи СКР начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. Предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, которые курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, может превысить 680 млн рублей.

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили в главном военном следственном управлении СКР. Пока оно расследуется без конкретных обвиняемых по фактам многочисленных закупок вещевого имущества для личного состава Росгвардии по ценам, которые завышались в несколько раз.

Речь идет о контрактах, которые были заключены в 2017—2019 годах. Интересно, что поставщиком обмундирования и сопутствующего инвентаря выступала одна уфимская компания «Спецшвейснаб». После создания Росгвардии в 2016 году предполагалось, что закупки для нее будут осуществляться в рамках открытых конкурсов. Однако, по словам источников в самой службе, назначенный первым заместителем главы Росгвардии Сергей Меликов (сейчас и. о. главы Дагестана) и ставший по его протекции заместителем директора по тыловым вопросам Сергей Милейко смогли обойти это ограничение. С помощью специального распоряжения правительства, фактически отменившего предыдущие приказы руководства Росгвардии, почти все «вещевые» вопросы удалось передать «Спецшвейснабу».

За три года компания получила 134 контракта на общую сумму 3 млрд 643 млн руб. Как посчитали прокуроры, а вслед за ними и следователи, многие из них заключались без должного финансово-экономического обоснования по сильно завышенным ценам.

В частности, пара перчаток при стоимости 580 руб. закупалась за 720 руб., поясные ремни — за 600 вместо 395, брючные ремни — за 280 вместо 117, женские кожаные поясные ремни — за 450 вместо 250, парадные пояса — за 900 вместо 566 руб.

Примерно также обстояло дело с поставками футболок и предмета особой гордости каждого росгвардейца — форменной тельняшки. Последние стоили 470 руб. за штуку вместо положенных 220. Только на тельниках, по предварительным подсчетам, Росгвардия потеряла 17,5 млн руб., на футболках и поясах — около 86 млн, а общий ущерб ведомства оценивается в 676 млн руб.

Надо отметить, что сам «Спецшвейснаб» являлся довольно небольшой компаний, не обладавшей серьезными производственными мощностями. А потому для изготовления необходимого имущества ему приходилось привлекать субподрядчиков, а тем в свою очередь — субсубпорядчиков.