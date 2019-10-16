В Приволжском районе столкнулись "семерка" и «Лада Приора»

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15 октября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими. При этом 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Два человека погибло. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.Одно из ДТП произошло в Приволжском районе. Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», двигался в с. Обшаровка со стороны ул. Карла Либкнехта в сторону ул. Вокзальной. Во время движения не выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Приора», под управлением молодого человека 2000 года рождения, который в свою очередь, также не выполнил требования ПДД о безопасном боковом интервале.В результате ДТП пострадали оба водителя: мужчина из автомобиля «ВАЗ-21074» был госпитализирован, молодой человек из «Лада Приора» отпущен домой.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области